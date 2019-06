Tranen vloeien in kleedkamer Nederland: "De mannen waren ook geraakt"

Sarina Wiegman hield het zaterdag na het bereiken van de halve finales op het WK voor vrouwen in Frankrijk niet droog.

De bondscoach trok zich na de 0-2 zege op Italië samen met de andere leden van de staf even terug in de kleedkamer. "De mannen waren ook geraakt, hoor", zei Wiegman over de emoties bij de mannelijke leden van de technische staf, in gesprek met de NOS. "We hebben wel even gejuicht."



Nederland verzekerde zich door de winst op Italië ook van een deelnamebewijs voor de Olympische Spelen in Tokio. "We hebben een drempel overwonnen. Je wilt dingen heel graag. Als dat dan lukt, is dat heel bijzonder. Je werkt zo intensief samen en je bent er dag en nacht mee bezig. Dan is het gewoon heel mooi als het lukt, want dat is waar je het voor doet."



Wiegman erkende dat Nederland in de eerste 45 minuten niet goed speelde. "De eerste helft stonden we te ver uit elkaar en daardoor werd het veld te groot. Toen speelden we slordig. De tweede helft was het veel beter. Toen speelden we veel dichter op elkaar en konden we gaan tikken. Dat is in de rust besproken en dat we moesten sprinten om aan te sluiten en terug te sluiten."



Het is nu afwachten wie de volgende tegenstander wordt: Duitsland of Zweden. "Wij gaan zometeen een feestje vieren. We zijn heel blij, ook omdat we de avond nog hebben. Morgen gaat de knop weer om. We hebben vanaf nu alleen nog maar iets te winnen, zo voel ik het. We gaan die wedstrijd van vanavond natuurlijk kijken en zijn benieuwd wie het wordt."



Lieke Martens kon tegen Italië de hele wedstrijd meedoen. Vooraf was dat nog onzeker, omdat de buitenspeelster last had van haar teen. "Het was de voorbije dagen een 'rollercoaster'. Ik geloofde er wel in. En ik voelde me vandaag ook goed. De adrenaline deed een hoop voor me." Martens is blij met het bereiken van de halve finales maar vooral ook met het ticket voor de Olympische Spelen. "We gaan naar Tokio toe. Het is allebei super mooi. Nu moeten we ons weer klaar gaan maken voor de volgende wedstrijd. We gaan zeker kijken naar Duitsland tegen Zweden."