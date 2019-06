Tranen bij Kameroen door vertrek van spits met hartafwijking

Vlak voor de start van de Afrika Cup heeft Joël Tagueu het trainingskamp van Kameroen verlaten, zo communiceert de nationale voetbalbond via de site.

Bij de 25-jarige spits van het Portugese CS Marítimo is een anomalie aan een kransslagader vastgesteld, wat een verhoogde kans op hartfalen met zich meebrengt. De voetbalbond van Kameroen laat weten dat door teamdokter William Ngatchou vastgestelde anomalie het leven van Tagueu op het spel kan zetten.

"Op advies van de arts heeft bondscoach Clarence Seedorf besloten om geen risico te nemen, waardoor de speler het toernooi verlaat. Het nieuws is met veel teleurstelling ontvangen in het kamp. De staf en de spelers konden hun tranen niet bedwingen", zo valt er te lezen in een statement.



Tagueu vertelt zowel teleurgesteld als blij te zijn. "Ik voel me triest, omdat ik gehoopt had om op de Afrika Cup te spelen. Daarmee was een droom uitgekomen. Maar als dit niet was geconstateerd, had het heel slecht kunnen aflopen", vertelt Tagueu. De vijfvoudig international van Kameroen werd afgelopen seizoen door Marítimo gehuurd van het Braziliaanse . Het was voor Tagueu zijn eerste jaargang in Europa.



Namens Marítimo was Tagueu goed voor 10 doelpunten en 2 assists in 34 officiële wedstrijden. De spits bracht de rest van zijn carrière door in Brazilië, waar hij onder meer voor , Botafogo en Cruzeiro speelde. In mei 2018 maakte Tagueu zijn debuut voor Kameroen en dit zou zijn eerste Afrika Cup worden. De formatie van Seedorf en Patrick Kluivert begint dinsdag met een wedstrijd tegen Guinee-Bissau aan het toernooi.