Trainer Villarreal keert twee maanden na ontslag terug

Javier Calleja is teruggekeerd als trainer van Villarreal na minder dan twee maanden nadat hij ontslagen werd, zo heeft de club bevestigd.

Calleja kreeg op 10 december zijn ontslag toen Villarreal op de zeventiende plek stond in LaLiga en Luis García Plaza werd benoemd om hem te vervangen. Maar García Plaza kende dinsdag hetzelfde lot als Calleja en won slechts één keer in negen wedstrijden in alle competities sinds hij de touwtjes in handen had gekregen.

Calleja, een voormalig speler van Villarreal, leidde de club vorig seizoen naar een lovenswaardige vijfde plaats, voordat een slechte start van het seizoen 2018/19 hem zijn baan kostte. Hij keert nu terug bij El Submarino Amarillo, dat nog meer verwikkeld is in een degradatiegevecht dan toen hij vertrok, waar het op de negentiende plek staat met vijf punten achterstand op de veilige plek nummer zeventien.

De club heeft niet bevestigd voor hoe lang Calleja is aangesteld, maar voorzitter Fernando Roig stelde dat hij aanvankelijk tot het einde van het seizoen zal blijven.

"Villarreal en ik onderscheiden ons door het tegenovergestelde te doen van wat veel mensen verwachten en ik neem alle verantwoordelijkheid voor de beslissing", vertelt Roig aan verslaggevers op een persconferentie. "Het is mijn beslissing en ik neem de beslissing tot het einde van het seizoen."

Villarreal heeft tot dusverre slechts drie wedstrijden gewonnen in 21 wedstrijden in LaLiga, waar er een chronisch gebrek aan doelpunten is - slechts 21 tot op heden. Hierdoor bungelen ze onderaan de ranglijst, boven de hekkensluiter Huesca.

De ploeg uit de provincie Castellón heeft het tegen grote ploeg in LaLiga goed gedaan dit seizoen. Real Madrid werd op 2-2 gehouden toen de twee ploeg in januari tegenover elkaar stonden, waar dankzij twee doelpunten van Santi Cazorla de thuisploeg een punt pakte. Het als tweede geplaatste Atlético Madrid kende ook een frustrerende wedstrijd en moest ook genoegen nemen met een gelijkspel.