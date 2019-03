Trainer legt Karius op de pijnbank: "Er is iets mis met hem"

Loris Karius heeft het zwaar bij Besiktas. De 25-jarige doelman ging afgelopen zondag weer eens in de fout.

Karius, die door de Turkse club voor twee seizoenen wordt gehuurd van , ging tijdens de 3-2 overwinning tegen Konyaspor in de fout bij de 1-1, tot ergernis van het thuispubliek. Trainer Senol Günes kan de irritatie bij de supporters wel begrijpen.



"Hij is ook schuldig aan de tegendoelpunten", zegt Günes, geciteerd door diverse Turkse media. "Karius stagneert een beetje. Er is iets mis met zijn energie, motivatie en enthousiasme bij een wedstrijd. Zo is het al vanaf het begin. Hij voelt zich niet echt onderdeel van het team", aldus de oefenmeester over de Duitse doelman.



Karius kwam afgelopen zomer over van Liverpool na de verloren -finale tegen (3-1). In de eindstrijd ging de sluitpost twee keer opzichtig in de fout, waardoor Karim Benzema en Gareth Bale konden scoren. Karius werd in de weken na de finale hevig bekritiseerd, onder meer door fans van Liverpool op social media.



Karius werd tijdens het duel met Konyaspor ook uitgejouwd en volgens enkele Turkse media zou de keeper tijdens de rust gevraagd hebben of hij gewisseld kon worden. "Dit is iets wat we nog niet hebben kunnen verhelpen en daar ben ik ook deels schuldig aan. Er is iets mis, maar hij heeft ook pech gehad. Hij is getalenteerd, maar het heeft niet goed uitgepakt. Dus we hebben een probleem", besluit Günes.