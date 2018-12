Trainer Lainez tempert: "Ze denken dat ze een Messi of Ronaldo hebben"

Miguel Herrera is van mening dat de hype rond Diego Lainez overdreven is. De trainer van Club América vindt dat zijn pupil nog veel moet leren.

Herrera erkent dat de 18-jarige Mexicaanse aanvaller een groot talent is, maar hij wijst er ook op dat zijn pupil nog veel stappen moet maken en hard moet blijven werken om uiteindelijk indruk te maken in het Europese voetbal.



"Diego debuteerde in de First Division (hoogste Mexicaanse divisie, red.) toen hij erg jong was”", begint Herrera bij Televisa Deportes over het transferdoelwit van Ajax. "“Dat zorgt er ook voor dat een jongen 'verdwaald' kan raken. Het meest lastige van de situatie is om de familie rustig te houden. Ze denken dat ze een Messi of Cristiano Ronaldo in huis hebben.”"



“"Ze worden gek en denken dat ze de beste speler ter wereld hebben. Dat is niet zo. Lainez kan verloren raken, net zoals andere talenten het niet waarmaakten. Hirving Lozano vertrok op een iets latere leeftijd en nu is hij een grote speler. Maar dan heb je het over één persoon"”, aldus Herrera over de aanvaller van PSV, die zich eerder lovend uitliet over Lainez.



Ajax zit al een tijdje achter Lainez aan, maar de Amsterdammers voldoen naar verluidt nog niet aan de vraagprijs van Club América. De Mexicanen verlangen circa twaalf miljoen euro, terwijl Ajax met een bod van zeven miljoen op de proppen kwam. Volgens diverse media zou Ajax bereid zijn het bod te verhogen. Overigens zouden ook Olympique Lyon en AS Roma interesse hebben in Lainez.