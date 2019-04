Tragedie in Turkije: Tsjechisch international Josef Sural (28) komt om het leven

Josef Sural is om het leven gekomen door een verkeersongeval in Turkije, zo meldt zijn werkgever Alanyaspor via de officiële kanalen.

De 28-jarige aanvaller zat samen met een aantal teamgenoten in een privébusje dat de spelers naar huis vervoerde na de uitwedstrijd tegen Kayserispor (1-1) en vervolgens crashte. Sural en zes andere spelers van de club belandden in het ziekenhuis, waar Sural overleed. Naar verluidt viel de chauffeur van het busje in slaap. De achttienvoudig international ruilde Slovan Liberec begin dit kalenderjaar in voor Alanyaspor, waar hij tot negen wedstrijden voor de huidige nummer vijf van de Turkse competitie kwam.



Sural maakte in september 2015 zijn interlanddebuut voor Tsjechië, in een EK-kwalificatieduel met Kazachstan. Een maand later speelde hij met zijn land in de Johan Cruijff ArenA tegen het . Sural nam de 0-2 voor zijn rekening en had daarmee een groot aandeel in de 2-3 zege in Amsterdam. Zijn laatste interland was op 16 oktober vorig jaar, toen in de met 1-0 werd verloren bij Oekraïne.