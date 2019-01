Toulouse hekelt 'arrogant' Barcelona: "Het is toch niet te geloven"

Barcelona meldde dinsdag vanaf aankomend seizoen gebruik te maken van de diensten van Jean-Clair Todibo, tot ontevredenheid van zijn huidige werkgever

Gesprekken van Toulouse met Todibo over een nieuw contract liepen in november al vast. Olivier Sadran, president van Toulouse, steekt zijn woede in gesprek met L’Équipe niet onder stoelen of banken. "Ze hebben zich niet gedragen als een grote club. Het is toch niet te geloven dat ze verklaren dat de speler zich in juni bij hen aansluit, terwijl ik niemand ken die nu al weet wat er in de komende zes maanden gaat gebeuren."

"Het leven heeft soms verrassingen in petto, soms ook enkele onaangename verrassingen. Deze bekendmaking toont hun arrogantie. Van een grote club is dit niet erg gracieus, ook al hebben ze het recht het zo te doen", aldus Sadran, die baalt dat Todibo zonder vergoeding en met slechts tien Ligue 1-wedstrijden achter de rug de stap naar Barcelona maakt.



Zaakwaarnemer Bruno Satin meldde eerder dat eraan wordt gewerkt om Todibo deze winter al naar Barcelona te laten verkassen. "Geen commentaar", reageert Sadran. "Maar je kan je geld erop wedden dat hij bij ons is tot juni. Hij heeft veel kwaliteiten, maar geen ervaring. Is Barcelona echt de beste keus voor Todibo? Ik ben er niet van overtuigd."