Totti biedt ontslag aan en vertrekt na 27 jaar bij AS Roma

Francesco Totti vertrekt na 27 jaar bij AS Roma, zo heeft hij maandag op een persconferentie bekendgemaakt.

De 42-jarige clubicoon was bij de Romeinse club werkzaam als algemeen directeur, maar heeft zijn ontslag aangeboden. Het betekent dat er een einde komt aan een huwelijk van 27 jaar, gerekend vanaf het debuut van Totti in de hoofdmacht van .

Verschillende Italiaanse media wisten in de afgelopen dagen al te melden dat Totti op de speciaal belegde persconferentie zijn ontslag zou aanbieden. “Ik heb een mail gestuurd om iets te zeggen dat ik me nooit had kunnen voorstellen. Ik heb mijn ontslag aangeboden”, zo tekenen verschillende Italiaanse media op uit de mond van Totti. “Ik hoopte dat dit niet nodig zou zijn, maar de dag is toch gekomen. Dit is heel pijnlijk, maar gezien de omstandigheden was dit de enige juiste beslissing.”

“Ik heb dit besluit na een aantal maanden genomen. Deze club is geliefd en gesteund, er zouden geen pro-Totti, Pro-Pallotta of pro-Baldini kampen moeten zijn. Zoals ik eerder heb gezegd: presidenten, trainers en spelers komen en gaan, maar de vlag van de club blijft bestaan”, vervolgt de oud-aanvaller. “Dit is niet mijn fout, omdat ik nooit de kans heb gehad om mezelf te uiten. Ik ben nooit betrokken in het technische project. In het eerste jaar kan dat gebeuren, maar in het tweede jaar realiseerde ik dat we elkaar nooit hielpen.”

“Ze kenden mijn intenties en wisten wat ik wilde. Om eerlijk te zijn, wilden ze me nooit. Ik werd buitengesloten bij iedere beslissing.”