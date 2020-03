Tottenham zwaait 52-voudig international uit naar de MLS

Tottenham Hotspur laat Victor Wanyama naar de Major League Soccer verkassen.

De Engelse club meldt dinsdagavond laat dat men een overeenstemming heeft bereikt met Montreal Impact inzake de middenvelder.

De 52-voudig international van Kenia, die dit seizoen nauwelijks voorkwam in de plannen bij Tottenham, lag nog tot medio 2021 vast in Londen.

Wanyama kwam in de zomer van 2016 voor ruim veertien miljoen euro over van . In totaal speelde de 28-jarige middenvelder 97 wedstrijden voor the Spurs, met 7 doelpunten als resultaat.

Dit seizoen kwam Wanyama tot slechts twee duels en de routinier hoopt bij de club van trainer Thierry Henry zijn carrière nieuw leven in te blazen.

De verdedigende middenvelder was eerder actief voor Nairobi City Stars, AFC Leopards, het Zweedse Helsingborg, Beerschot AC uit België en het Schotse Celtic.

Met laatstgenoemde club won hij zijn enige prijzen in zijn loopbaan. Wanyama werd twee keer Schots kampioen met Celtic, terwijl ook een keer beslag werd gelegd op de nationale beker.

Het hoogtepunt van de middenvelder bij Tottenham zal ongetwijfeld het bereiken van de finale van de vorig seizoen zijn geweest.

Tottenham leek na de 0-1 nederlaag tegen in de heenwedstrijd kansloos in de halve finale, maar in Amsterdam wist Lucas Moura met een hattrick het tij te keren: 2-3. Wanyama kwam in beide duels met Ajax in actie.