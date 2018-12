"Tottenham zal transfer Pochettino niet tegenhouden"

Teddy Sheringham denkt dat Mauricio Pochettino zelf in de hand heeft of hij na komende zomer nog steeds manager van Tottenham Hotspur is.

Pochettino wordt al enige tijd nadrukkelijk gelinkt aan Manchester United, waar Ole Gunnar Solskjaer tot het einde van dit seizoen als interim-manager voor de groep staat. Sheringham, die in het verleden bij beide clubs speelde, is onder de indruk van Pochettino. "Hij doet bij Tottenham alles goed. Critici zullen zeggen dat hij nog geen prijzen heeft gewonnen, maar hij heeft de club wel echt getransformeerd en op de goede weg gebracht", sprak de Engelsman tegen Love Sport Radio.



Volgens Sheringham slaagt Pochettino erin om zijn spelers op hun beste niveau te laten spelen. "Ik denk niet dat het een kwestie is of de Spurs hem laten gaan en volgens mij gaat het ook niet om geld. Het gaat puur om de vraag wat Pochettino zelf wil", aldus de oud-international. "Als United hem echt wil en hij wil het zelf ook, dan zal Tottenham hem niet tegenhouden."



"Je kan een overstap naar Manchester United als speler al niet weigeren en als manager zal dat hetzelfde zijn." Sheringham stapte in 1997 over van Tottenham naar United en na een succesvolle periode op Old Trafford keerde hij in 2001 weer terug op White Hart Lane. De 52-jarige oud-prof scoorde in de legendarische Champions League-finale van 1999 tegen Bayern München, toen Solskjaer de winnende goal maakte.



Het ontslag van José Mourinho bij United was volgens Sheringham onvermijdelijk. "Ik heb er een hekel aan als coaches ontslagen worden, maar nu kon het niet anders. Mourinho zei al zes maanden van alles fout. Hij zat gewoon het bestuur te dollen toen hij zei dat United hem niet zou verslaan, omdat de club zich dat niet kon veroorloven."