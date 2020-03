Tottenham zakt op de ranglijst ondanks treffer Steven Bergwijn

Tottenham Hotspur heeft zondag een 2-3 thuisnederlaag geleden tegen Wolverhampton Wanderers.

De ploeg van José Mourinho kwam nog op voorsprong door een treffer van Steven Bergwijn, maar the Wolves wisten er alsnog drie punten uit te slepen.

Tegelijkertijd speelde in een spectaculair duel met 1-1 gelijk tegen . Tottenham zakt door de nederlaag af naar plek zeven, terwijl United vijfde blijft staan in de Premier League.

- 2-3

Tottenham trad aan zonder de geblesseerde Hugo Lloris en Toby Alderweireld, die op de bank zat. De thuisploeg kwam binnen het kwartier op 1-0 dankzij Bergwijn, die zijn tweede treffer in dienst van de Engelsen voor zijn rekening nam.

De Nederlander reageerde alert bij de rebound na een poging van Dele Alli. Matt Doherty kon halverwege de eerste helft echter profiteren van weifelend optreden achterin bij Tottenham. De Ier kon van dichtbij doelman Paulo Gazzaniga verschalken: 1-1.

Tottenham wist voor rust nog de voorsprong te herstellen. Serge Aurier kwam mee op bij een counter, sneed naar binnen en schoot in de verre hoek knap raak: 2-1. Wolverhampton liet zich echter niet van de wijs brengen en maakte na een prachtige aanval de 2-2 door een intikker van Diogo Jota.

De Portugees was een kwartier voor tijd ook belangrijk bij de 2-3. De aanvaller snelde richting het vijandelijke doel en vond Raul Jimenez, die zijn tegenstander uitkapte en Gazzaniga het nakijken gaf.

Everton - Manchester United 1-1

Een dramatische start op Goodison Park voor Manchester United, dat al na drie minuten tegen een achterstand aankeek. Een uittrap van doelman David de Gea in zijn eigen strafschopgebied verdween via een blok van Dominic Calvert-Lewin in het doel van the Mancunians, tot afgrijzen van de Spaanse sluitpost.

De bezoekers rechtten de rug en kwamen na een halfuur spelen op gelijke hoogte. Bruno Fernandes gaf zijn goede start bij Manchester United een vervolg door raak te schieten middels een bekeken afstandsschot.

Bijna een kwartier na rust was Everton dicht bij een hernieuwde voorsprong. De vrije trap van Gylfi Sigurdsson trof echter de paal, terwijl Calvert-Lewin twintig minuten voor tijd werd gestuit door de Gea. In de slotfase kwam Odion Ighalo nog binnen de lijnen voor Mason Greenwood.

De invaller bracht Fernandes nog in stelling, al leverde dat niet de winnende treffer op voor the Red Devils. In extremis behoedde doelman Jordan Pickford zijn ploeg nog voor een nederlaag door kordaat op te treden, terwijl aan de overkant een goal werd afgekeurd wegens buitenspel van Gylfi Sigurdsson.