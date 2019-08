'Tottenham zag ondanks akkoord af van Coutinho'

Tottenham Hotspur heeft deze week de kans laten lopen om Philippe Coutinho voor een jaar te huren van Barcelona.

Mundo Deportivo schrijft dat ermee akkoord was om Coutinho dit seizoen in Noord-Londen te laten voetballen. Beide clubs kwamen naar verluidt dinsdag tot een overeenkomst. Omdat het Catalaanse clubbestuur vanwege twee oefenwedstrijden tegen in de Verenigde Staten was, wilden beide partijen via de fax de laatste dingen afhandelen.

Barça zou woensdag om 03:00 uur 's ochtends vanuit het spelershotel in Miami het definitieve huurcontract voor Coutinho naar de Spurs hebben gefaxt. De transfermarkt in Engeland sloot donderdag om 18:00 uur, dus er was nog genoeg tijd om de overstap van de Braziliaan af te ronden.

Spurs-voorzitter Daniel Levy hoefde alleen nog maar zijn handtekening onder het contract te zetten, waarna Coutinho op het vliegtuig naar Londen zou zijn gestapt. Er werd echter niet meer op de fax gereageerd. Tottenham maakte vervolgens wel bekend dat Giovani Lo Celso op huurbasis werd overgenomen van .

Marca schrijft nu dat Coutinho het seizoen waarschijnlijk gewoon in Camp Nou speelt. De aanvallende middenvelder werd ook gelinkt aan , maar de transferperiode is in Engeland dus al ten einde. Daardoor lijkt Paris Saint-Germain de enige overgebleven optie voor de spelmaker te zijn.

Barcelona hoopt nog steeds Neymar terug te halen vanuit Parijs en mogelijk kan Coutinho als ruilmiddel worden ingezet. Naar verluidt wil de topschutter echter liever naar een andere club laten gaan.