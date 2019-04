Tottenham vertrouwt op contractverlenging Eriksen

Tottenham Hotspur heeft goede hoop dat Christian Eriksen zijn contract bij de club gaat verlengen. Zijn salaris wordt in dat geval verdubbeld.

Beide partijen zijn al bijna een jaar met elkaar in gesprek over een nieuwe samenwerking, weet Goal. Het huidige contract van Eriksen, waarmee hij momenteel ongeveer 90.000 euro per week verdient, loopt komende zomer af. Tottenham vertrouwt op een goede afloop in de onderhandelingen, omdat de betrokken partijen de laatste weken nader tot elkaar zijn gekomen.



De Spurs zijn binnenkort tegenstander van in de halve finales van de . Ondanks het historische seizoen van de Londense club zal men volgend seizoen wel Champions League moeten spelen om Eriksen te kunnen overtuigen. Zaterdag ging Tottenham met 1-0 onderuit bij en daardoor kan rivaal zondag de derde plek overnemen.



Terwijl The Gunners thuis tegen spelen, gaat op bezoek bij . Bij winst komen de mannen van Ole Gunnar Solskjaer in punten gelijk te staan met de Spurs en dus is het Champions League-ticket voor de Noord-Londenaren nog lang niet binnen. De 27-jarige Eriksen ondertekent wellicht pas een nieuw contract als de club zeker is van nog een jaar in het miljoenenbal.



komt dinsdag alweer in actie in de Premier League, thuis tegen . Eriksen speelde deze jaargang 31 competitieduels, waarvan 26 als basisspeler. De Deense spelmaker leverde zes doelpunten en twaalf assists af.