'Tottenham troeft Juventus af in strijd om opvolger van Moussa Dembélé'

Tottenham Hotspur heeft de beste papieren om Tanguy Ndombele in te lijven, zo meldt Sky Italia.

De middenvelder van werd de voorbije tijd vooral naar geschreven, maar volgens het Italiaanse medium zijn de Londenaren nu dichtbij het binnenhalen van de Fransman.

Lyon-president Jean-Michel Aulas zou Juventus hebben opgeroepen om hun interesse in Ndombele te concretiseren. De preses van de Franse topclub, waar ook Memphis Depay en Kenny Tete onder contract staan, zou la Vecchia Signora zelfs hebben laten weten dat hij de middenvelder aan de Italianen zou verkopen, indien alle aanbiedingen hetzelfde zouden zijn.



Bij Tottenham moet Ndombele de opvolger worden van Moussa Dembélé, die in januari naar het Chinese Guangzhou Evergrande vertrok. De 22-jarige speler kwam in 2017 op huurbasis voor Lyon te spelen. Zijn overtuigende prestaties overtuigden les Gones om hem een jaar later voor acht miljoen euro definitief over te nemen van .