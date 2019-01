Tottenham stuurt aankoop van 12,5 miljoen euro terug naar Ligue 1

Georges-Kevin N'Koudou keert terug naar zijn vaderland. De 23-jarige linksbuiten wordt door Tottenham Hotspur verhuurd aan AS Monaco.

Over een eventuele optie tot koop doen beide partijen via hun eigen kanalen geen mededelingen.

"Ik ben erg blij om in de Ligue 1 te gaan spelen met Monaco. Ik kijk ernaar uit om mijn medespelers te ontmoeten en zal alles op het veld geven voor dit rood en witte tenue", reageert N'Koudou. Vicevoorzitter Vadim Vasilyev is blij met de komst van de voormalig jeugdinternational van Frankrijk.



"N'Koudou is een speler die zichzelf al heeft bewezen in de Ligue 1, bij Nantes en zeker bij Olympique Marseille. Zijn snelheid en explosiviteit zullen een toevoeging zijn voor ons elftal", aldus de Rus. N'Koudou staat sinds medio 2016 onder contract bij Tottenham en zijn verbintenis daar loopt nog tot de zomer van 2021 door.



The Spurs namen de Kameroenese Fransman voor 12,5 miljoen euro over van Marseille. Hij werd vorig seizoen een half jaar verhuurd aan Burnley en kwam daar tot acht wedstrijden. In dienst van Tottenham staat de teller voor N'Koudou op 1 treffer en 2 assists in 26 officiële optredens.