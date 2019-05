Tottenham reist met slechtste uitvorm in vijftien jaar af naar Amsterdam

Tottenham Hotspur reist komende week met een werkelijk dramatische uitvorm af naar Amsterdam voor de return tegen Ajax in de Champions League.

De Londense club ging zaterdagmiddag in extremis onderuit tegen (1-0) en heeft nu negen van zijn tien laatste uitwedstrijden in alle competities verloren. In de Premier League staat de teller op zes achtereenvolgende uitnederlagen, de slechtste reeks sinds mei 2004, blijkt uit cijfers van Opta.



The Spurs zullen de terugwedstrijd tegen van woensdagavond zodoende met weinig vertrouwen tegemoetzien, aangezien de Engelsen na de 0-1 nederlaag uit de heenwedstrijd moeten zien te winnen in de Johan Cruijff ArenA. Het elftal van manager Mauricio Pochettino speelde zaterdag tegen Bournemouth bijna een helft lang met negen man na rode kaarten voor Heung-Min Son en Juan Foyth, waarna Nathan Aké in blessuretijd voor het enige doelpunt van de wedstrijd tekende.



Voor Tottenham betekende het doelpunt van de Oranje-international dat de dramatische uitreeks waaraan men bezig is wordt uitgebreid. De ploeg van Pochettino werd op 24 januari door een 2-1 nederlaag op bezoek bij uit de EFL Cup gekegeld, waarna enkele dagen later ook uitschakeling in de volgde, in de uitwedstrijd tegen (2-0).



In de maand februari speelde Tottenham twee uitwedstrijden, beide in de Premier League. Op Turf Moor werd op 23 maart met 2-1 verloren van , waarna enkele dagen later op bezoek bij Chelsea een 2-0 nederlaag volgde. De dramatische reeks van vier verloren uitwedstrijden op rij werd op 5 maart onderbroken door een 0-1 overwinning in de achtste finales van de op , maar dat bleek allesbehalve de ommekeer op vreemde bodem.



(2-1, competitie), (2-1, competitie), (4-3, Champions League), Manchester City (2-1, competitie) en Bournemouth (1-0, competitie) bleken in de laatste vijf uitduels allen te sterk voor Tottenham. Daardoor heeft Tottenham nu negen van zijn laatste tien uitduels in alle competities verloren. Ter vergelijking: tussen 22 september 2018 en 20 januari 2019 werd in vijftien officiële wedstrijden op vreemde bodem slechts één keer verloren (twaalf zeges, twee remises).