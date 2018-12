Tottenham profiteert van geklungel en haalt uit in spektakelstuk met acht goals

Tottenham Hotspur heeft zondag een ruime overwinning geboekt op bezoek bij Everton. De ploeg kwam achter, maar profiteerde dankbaar van geklungel: 2-6

Everton kwam in de eerste helft nog wel knap op voorsprong, maar na 45 minuten spelen zochten the Toffees de kleedkamer op met een 1-3 achterstand. Theo Walcott bracht zijn ploeg na twintig minuten spelen nog op 1-0 door een voorzet van Gylfi Sigurdsson op waarde te schatten en de bal binnen te schieten. Dominc Calvert-Lewin leek de voordelige marge daarna te verdubbelen, maar de aanvaller zou Davinson Sánchez hebben geduwd.



Even later was het Heung-Min Son die zijn ploeg op gelijke hoogte bracht en dat kon de Zuid-Koreaan doen door geklungel bij Everton. Na een lange bal van Harry Kane op Son ontstond er een miscommunicatie tussen doelman Jordan Pickford en verdediger Kurt Zouma, waarna de aanvaller kon profiteren en het knap afmaakte: 1-1. Dele Alli verdubbelde vervolgens het doelpuntenaantal van Tottenham door een rebound te benutten van het schot van Son richting Pickford: 1-2.



Kane bracht zijn ploeg voor rust nog op 1-3. De vrije trap van Christan Eriksen kwam via de paal weer terug het veld in en Kane was er als de kippen bij en profiteerde. Eriksen was na rust ook trefzeker door een rebound knap binnen te knallen, maar Sigurdsson had vervolgens een knappe loopactie in huis, met daarna een schot die Hugo Lloris te machtig bleek: 2-4. Tottenham maakte echter snel duidelijk aan Everton dat een of meerdere punten niet haalbaar zou zijn voor Everton.



Son bleef bij een uitbraak rustig tegenover Pickford en vergrootte de voorsprong, waarna even later ook Kane zijn tweede van de wedstrijd mocht maken. De Engelsman schatte een voorzet van Son goed in en gleed de bal in het net: 2-6. Door de overwinning blijft Tottenham in het spoor van Manchester City en Liverpool, terwijl Everton door de fikse nederlaag met 24 punten op de elfde plek in de Premier League blijft steken.