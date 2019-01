Tottenham meldt zich bij Chelsea voor Batshuayi

Michy Batshuayi staat in de belangstelling van Tottenham Hotspur. Chelsea wil de Belg echter niet verhuren.

Batshuayi voetbalt dit seizoen op huurbasis bij Valencia, maar dat is tot nu toe geen succes. De 25-jarige aanvaller scoorde in Spanje slechts drie keer in 23 officiële wedstrijden. Tottenham is echter wel geïnteresseerd en de gesprekken met Chelsea zijn begonnen. The Blues willen de spits alleen permanent laten gaan en ze denken aan een transfersom van veertig miljoen euro weet Goal.



Everton toonde op deze laatste dag van de transferperiode ook interesse, maar de club schrok van de hoge vraagprijs. Batshuayi trainde de laatste weken weer in Valencia, nadat hij van de Spaanse club een nieuwe werkgever mocht zoeken in België. De Belg lijkt bij de nummer zeven van La Liga geen toekomst meer te hebben.



Ook op Stamford Bridge hoeft hij niet meer op speeltijd te rekenen. Maurizio Sarri kreeg in Gonzalo Higuaín deze maand zijn gewenste vervanger van Álvaro Morata, die naar Atlético Madrid is vertrokken. Batshuayi staat sinds de zomer van 2016 bij Chelsea onder contract. Vorig jaar werd hij voor de tweede seizoenshelft verhuurd aan Borussia Dortmund, waarvoor hij negen keer scoorde in veertien duels.