Tottenham meldt huurdeal met Real Betis

Tottenham Hotspur bevestigt dat Giovani Lo Celso dit seizoen wordt gehuurd van Real Betis. De Engelsen hebben daarna een optie tot koop.

Tottenham meldt niet of die optie tot koop verplicht is, zoals de BBC beweert. Welke transfersom de Spurs in dat geval moeten betalen, is ook niet bekend. The Guardian meldde eerder dat het om zestig miljoen euro zou gaan. Tottenham versterkte zich op 'deadline day' ook al met Ryan Sessegnon.

Giovani Lo Celso is een middenvelder die vorig seizoen door Paris Saint-Germain werd verhuurd aan Betis. In april maakte de club uit gebruik van de optie tot koop. Betis was inclusief de huursom 25 miljoen euro kwijt en nu lijken de Spanjaarden dus een flinke winst te maken.

Lees beneden verder

Lo Celso, die negentien interlands voor Argentinië heeft gespeeld, droeg 32 keer het shirt van . Hij scoorde negen keer. De 23-jarige aanwinst kwam tussen 2016 en 2019 in totaal 38 keer uit voor en zijn contract bij Betis loopt na dit seizoen af.

Behalve Lo Celso en Sessegnon haalde Tottenham deze zomer ook Tanguy Ndombele, Jack Clarke en Kion Etete binnen. De Noord-Londense club had zich ook graag versterkt met -speler Paulo Dybala, maar zijn transfer ging vanwege problemen met zijn portretrechten niet door.

Voor de Spurs gaat het Premier League-seizoen komend weekend van start met een thuiswedstrijd tegen promovendus Aston Villa (thuis). Een week later is de kraker tegen in het Etihad Stadium.