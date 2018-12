Tottenham is Dier kwijt door blindedarmoperatie

Eric Dier komt voorlopig niet in actie voor Tottenham Hotspur. De Engelsman kampt met een blindedarmontsteking.

Dier heeft daardoor zijn laatste wedstrijd van dit kalenderjaar al gespeeld. Tottenham meldt via de officiële kanalen dat de 24-jarige middenvelder ergens in januari de training zal kunnen hervatten. De Spurs wonnen zaterdag zonder Dier van Burnley (1-0) en nu is dus duidelijk geworden waarom de speler er niet bij was.



📰 @ericdier has undergone surgery to remove his appendix.



He will now undergo a period of recovery before commencing rehabilitation and it is expected he will return to training with the squad in January. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 16 december 2018

In de aanloop naar het thuisduel met Burnley klaagde de international bij de medische staf over buikpijn. Vervolgens bleek hij een blindedarmontsteking te hebben. Dier is inmiddels al geopereerd en daarbij is zijn appendix verwijderd. Hij mist in elk geval de League Cup-clash met Arsenal en de competitiewedstrijden tegen Everton, Bournemouth, Wolverhampton Wanderers en Cardiff City.Eric Dier speelde dit seizoen tot nu toe dertien keer in de Premier League. Hij scoorde begin deze maand in de beladen derby tegen Arsenal, die ondanks die goal met 4-2 verloren ging. Aanstaande woensdag ontmoeten de twee rivalen uit Noord-Londen elkaar weer in het Emirates Stadium, maar dan in de kwartfinales van de League Cup.