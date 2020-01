'Tottenham Hotspur zet na komst Steven Bergwijn in op deal met Chelsea'

Olivier Giroud wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Internazionale.

Het is echter nog maar de vraag of de Fransman inderdaad aan de slag gaat in Milaan, aangezien er volgens transferexpert Gianluca Di Marzio van Sky Italia complicaties op zijn getreden.

zou zich nu zelfs op het laatste moment in de race om de spits gemengd hebben.

Di Marzio weet te melden dat Inter dinsdag aan de vertegenwoordigers Giroud, die in afwachting waren van bericht uit Italië en daarna op het vliegtuig wilden stappen, heeft gevraagd of de deal ook opgeschoven kan worden naar aankomende zomer.

De routinier beschikt over een aflopend contract bij en kan na dit seizoen gratis bij een andere club terecht.

Of Giroud dan nog beschikbaar is, is echter de vraag. Tottenham zou zich op het laatste moment bij het kamp van de Frans international hebben gemeld met een contractvoorstel.

De aanvaller kan voor anderhalf jaar tekenen bij de stadsgenoot, die nog op zoek is naar een vervanger van de geblesseerde Harry Kane. The Spurs ronden naar verwachting woensdag ook de komst van -buitenspeler Steven Bergwijn af.

Inter is volgens La Gazzetta dello Sport overigens al doorgeschakeld naar het volgende doelwit. Waar eerder ook -spits Fernando Llorente in verband werd gebracht met een overgang naar het Giuseppe Meazza, zouden i Nerazzurri het vizier nu gericht hebben op ploeggenoot Dries Mertens.

De Belg, wiens contract in Napels aankomende zomer afloopt, zou bij Inter een tweejarig contract, tegen een jaarsalaris van vierenhalf miljoen euro, kunnen ondertekenen.