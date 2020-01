Tottenham Hotspur rondt huurdeal met koopoptie van 50 miljoen af

Gedson Ferandes is speler van Tottenham Hotspur, zo maken de Londenaren woensdagochtend bekend via de officiële kanalen.

De Portugese middenvelder is de eerste aanwinst van het tijdperk-José Mourinho voor the Spurs en wordt in eerste instantie voor anderhalf jaar gehuurd van . Tottenham heeft volgens onder meer Sky Sports de optie om hem voor vijftig miljoen euro definitief in te lijven.

"Het is altijd een grote droom geweest om voor deze club uit te komen", stelt de aanwinst van de Londense club in een eerste reactie. De overgang van Fernandes naar Tottenham hing al enige tijd in de lucht. Sky Sports meldde maandag dat de middenvelder in Londen was gearriveerd om de huurdeal helemaal rond te maken.

deed Benfica naar verluidt ook een aanbieding, met de verplichting tot koop voor 64 miljoen euro als Fernandes de helft van de wedstrijden zou meedoen tijdens zijn huurperiode. De Portugees, ook gelinkt aan , heeft echter gekozen voor de stadgenoot.

De jonge middenvelder, die de jeugdopleiding van Benfica doorliep en in 2018 debuteerde in de hoofdmacht, heeft een ontsnappingclausule van 140 miljoen euro in zijn tot medio 2023 lopende contract staan. Men gaat er bij Benfica echter niet vanuit dat dit bedrag daadwerkelijk op tafel komt als Fernandes definitief wordt verkocht.

De Portugees zou de laatste tijd overhoop hebben gelegen met trainer Bruno Lage, waardoor een tijdelijk afscheid de beste optie lijkt te zijn voor alle betrokken partijen.

Fernandes kwam tot dusver tot 59 wedstrijden in de hoofdmacht van Benfica, met daarin 3 doelpunten en 7 assists. Afgelopen seizoen veroverde hij met de Portugese grootmacht de landstitel. Fernandes, die verschillende jeugdelftallen van Portugal vertegenwoordigde, wordt door manager José Mourinho aangemerkt als vervanger van de geblesseerde Moussa Sissoko.

Het is nog niet duidelijk wanneer de huurling zijn debuut maakt. Tottenham gaat zaterdag op bezoek bij laagvlieger .