Tottenham Hotspur langer door met Lucas Moura

Lucas Moura is door de clubleiding van Tottenham Hotspur beloond met een nieuw contract.

De Braziliaan heeft bijgetekend tot medio 2024. Tottenham meldt via de officiële kanalen hoe blij de club met de contractverlenging is en blikt nog eens terug op zijn memorabele hattrick tegen .

Tottenham keek in de halve finales van de tegen een 2-0 achterstand aan in Amsterdam. De heenwedstrijd in Noord-Londen was al met 1-0 verloren. Lucas Moura scoorde echter drie keer in de tweede helft, waardoor de Spurs naar de finale gingen.

Bij de nummer vier van het vorige Premier League-seizoen gaat Moura aan zijn tweede volledige seizoen beginnen. De Spurs namen hem in januari 2018 voor 28 miljoen euro over van Paris Saint-Germain. Tot nu toe speelde de aanvaller zestig duels, met zestien treffers als resultaat.

Lucas Moura begon zijn profcarrière bij São Paulo, waar hij ook in de jeugd speelde. De Braziliaanse club verkocht hem in januari 2013 voor veertig miljoen euro aan .

Voor de Spurs begint het nieuwe Premier League-jaar zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen promovendus Aston Villa.