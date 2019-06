Tottenham Hotspur komt met nieuws over toekomst van Michel Vorm

Michel Vorm vertrekt bij Tottenham Hotspur, aangezien de club meldt dat zijn deze zomer aflopende contract niet meer wordt verlengd.

De 35-jarige Vorm sloot zich medio 2014 aan bij Tottenham nadat de club bijna zeven miljoen euro had overgemaakt aan Swansea City. Sindsdien heeft de doelman 47 wedstrijden gespeeld voor Tottenham in alle competities. De vijftienvoudig Oranje-international 'heeft bewezen een belangrijk lid van de selectie te zijn geweest, zowel binnen als buiten het veld', zo klinkt het. "We willen Michel graag bedanken en wensen hem veel succes in de toekomst"



Eerder liet de veteraan al weten na te denken over zijn toekomst. "Mijn contract loopt af, dus ik wil na de -finale mijn opties gaan bekijken. Daarna wil ik mijn keuze maken", liet Vorm voorafgaand aan de verloren finale weten aan de NOS. "Ik wil sowieso door. Ik word in oktober 36, maar voel me nog goed en fris. We zullen het wel zien. Een terugkeer naar Nederland? Ik sluit niets uit."



Vorm heeft er vijf seizoenen als speler van Tottenham opzitten. Een vaste plaats onder de lat kwam er nooit voor de doelman, al zijn het geen verloren jaren geweest bij Tottenham, zo verzekerde hij. "Het is natuurlijk een heel lang proces geweest en het is niet zo dat ik hier net zit. Je bent wel echt onderdeel van de groep. Ik ken mijn rol en dat vertaalt zich ook in andere dingen dan alleen spelen of niet spelen."