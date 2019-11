'Tottenham Hotspur klopt in januari met fiks bod bij Ajax aan'

Tottenham Hotspur heeft meer dan gemiddelde interesse in André Onana, zo schrijven Engelse media zondag.

Volgens de laatste berichten uit Engeland is de Premier League-club mogelijk van zins om in januari een formeel bod op de doelman van uit te brengen. De 23-jarige Onana zou worden gezien als de ideale vervanger van Hugo Lloris.

Lloris revalideert momenteel van een zware blessure aan de elleboog, maar presteerde wisselvallig in de maanden voorafgaand aan zijn kwetsuur. De clubleiding ziet Argentijns international Paulo Gazzaniga liever de rol van tweede doelman vervullen dan de basisplek die hij op dit moment inneemt.

Het lijkt vrij onwaarschijnlijk dat Ajax medewerking gaat verlenen aan een tussentijds vertrek van Onana én dat de doelman zelf trek heeft in een dergelijke overstap naar Londen, maar de kranten in Engeland verzekeren dat de Amsterdamse club bereid is om medewerking te verlenen als er minimaal 35 miljoen euro wordt geboden.

Tottenham zal Lloris hoe dan ook moeten verkopen en dat is een complicerende factor, daar de Frans international dit kalenderjaar waarschijnlijk niet meer in actie zal komen. Onana verlengde afgelopen seizoen ook nog eens zijn contract bij Ajax tot de zomer van 2022.

De doelman genoot in de zomer interesse van Paris Saint-Germain, dat uiteindelijk voor Keylor Navas koos, en ook van ex-werkgever . "Ze wilden mij terughalen", erkende de Kameroens international twee weken geleden.

"Het is mijn huis, ik ben onderdeel geweest van die club, dat blijf je dan ook de rest van je leven. Maar het was niet het goede moment om terug te keren, misschien gebeurt het wel nooit. Maar deze zomer zag ik er geen heil in."