Tottenham Hotspur hakt knoop door en bindt Jan Vertonghen langer

Tottenham Hotspur heeft de optie in het aflopende contract van Jan Vertonghen gelicht.

De Londenaren communiceren dinsdagmiddag via de officiële kanalen dat de verbintenis van de Belgische verdediger met een seizoen verlengd is, waardoor hij nog vastligt tot medio 2020. Voor Vertonghen wordt het zijn achtste seizoen in het shirt van the Spurs.

De 31-jarige verdediger is sinds de zomer van 2012 actief voor Tottenham, dat hem destijds voor 12,5 miljoen euro overnam van Ajax. Vertonghen kwam sindsdien 264 keer in actie namens de Engelse topclub en werd vorig seizoen nog uitgeroepen tot Speler van het Seizoen van de club. Hij veroverde met zijn goede spel daarnaast een plekje in het Team van het Jaar van de gehele Premier League.



De recordinternational van de Rode Duivels werd in de afgelopen jaren regelmatig in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax, maar de Amsterdammers lijken nog even geduld te moeten hebben, of aankomende zomer in ieder geval met een transfersom over de brug te moeten komen. Vertonghen komt dit kalenderjaar overigens niet meer in actie wegens een dijbeenblessure.