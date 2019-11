'Tottenham Hotspur gaat in beroep tegen rode kaart voor Heung-Min Son'

Heung-Min Son ontving zondag in de wedstrijd tegen Everton een rode kaart nadat zijn tackle leidde tot een horrorblessure voor André Gomes.

De middenvelder van the Toffees kwam na de actie van de Zuid-Koreaan hard in botsing met Serge Aurier, waarbij hij een gebroken enkel opliep. Son moest daarna eveneens het veld ruimen, maar zijn club is volgens de Evening Standard van plan om dat besluit aan te vechten.

Son kreeg in eerste instantie een gele kaart voorgehouden van scheidsrechter Martin Atkinson, die na raadpleging van de VAR en het zien van de zware blessure bij Gomes echter van gedachten veranderde en een rode kaart trok. "De rode kaart voor Son werd gegeven voor het in gevaar brengen van een speler, wat voortkwam uit zijn initiële actie", legde de organisatie van de Premier League na de wedstrijd uit via een verklaring.

De aanvaller, die in tranen het veld verliet, is in eerste instantie drie wedstrijden geschorst voor zijn tackle en zou daarmee de wedstrijden tegen Sheffield United, en missen. Tottenham is naar verluidt dus echter bereid om in beroep te gaan tegen deze sanctie en de Londenaren hebben tot maandagmiddag 14.00 uur Nederlandse tijd om een bezwaar aan te tekenen.

"Het spijt ons enorm, het was een hele slechte situatie. Hij kwam verkeerd terecht en had daardoor pech. We kunnen nu alleen onze beste wensen sturen, we zijn verslagen door deze situatie. Voetbal is nu even niet belangrijk", reageerde manager Mauricio Pochettino al na afloop van de wedstrijd.

"Son was kapot. De situatie was heel verwarrend, het was lastig om rustig te blijven. Als je de actie op de beelden terugziet, kun je zien dat het absoluut niet zijn intentie was. André heeft heel veel pech gehad en de rode kaart voor Son was een beetje oneerlijk. Ik wil -aanvoerder Seamus Coleman bedanken, omdat hij de kleedkamer in kwam om Son te troosten."