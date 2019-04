Tottenham Hotspur breekt wereldrecord met winst over seizoen 2017/18

Tottenham Hotspur heeft over het seizoen 2017/18 een winst van liefst 132 miljoen euro geboekt. Daarmee breekt de club een wereldrecord.

Dat meldt onder meer de BBC donderdagmiddag. Eerder dit jaar presenteerde nog een winst van 124 miljoen euro, maar dat record is uit de boeken na de bekendmaking van the Spurs die hun omzet zagen stijgen van 363 miljoen euro naar 445 miljoen euro.



De financiële resultaten zijn vooral zo goed door de verkoop van enkele dragende krachten, met de uitgaande transfer van Kyle Walker naar voor circa 57 miljoen euro als grootste klapper. Daarnaast konden meer supporters de club bezoeken omdat White Hart Lane tijdelijk werd verruild voor Wembley. Inmiddels heeft de ploeg van manager Mauricio Pochettino dat stadion alweer achter zich gelaten; dinsdag werd het nieuwe Stadium ingewijd met een 2-0 zege op .



Ook werd veel geld binnengehaald met het bereiken van de knock-out-fase van de . Toch is op het gebied van de salarissen van de spelers te zien dat Tottenham moeite heeft te concurreren met de andere grootmachten uit de top zes van de Premier League. Vorig seizoen besteedde de club circa 172 miljoen euro aan de jaarlonen van het sterrenensemble. Dat is veel minder dan aartsrivaal , dat ruim 280 miljoen euro moest overmaken aan de spelers. , Manchester City, en Liverpool staan alle vier nog hoger in dat rijtje.



Op sportief gebied biedt Tottenham in ieder geval wel steeds meer tegenstand. Met nog zes wedstrijden voor de boeg zijn de Londenaren hard op weg om zich opnieuw te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Op dit moment staat Tottenham derde met 64 punten, maar de verschillen met Arsenal, Chelsea en Manchester United zijn klein. Daarnaast treden de manschappen van Pochettino in de kwartfinales van het miljardenbal aan tegen Manchester City.