Tottenham Hotspur blijft Arsenal voor; beroerde afsluiting voor Man United

Tottenham Hotspur heeft zich zondag verzekerd van de vierde plek in de Premier League en daarmee kwalificatie voor de Champions League.

Vier dagen na de zege op (2-3) remiseerde de ploeg van Mauricio Pochettino met 2-2 tegen . Vanwege een verschil van drie punten en een beter doelsaldo had Tottenham al goede papieren, maar het punt was voldoende om definitief voor te blijven. The Gunners wonnen zondag met 1-3 van en eindigen als vijfde. Ze kunnen echter nog de in door de -finale te winnen. Medefinalist eindigt na een 0-0 remise tegen als derde en gaat sowieso het miljardenbal in. weet voor de vijfde keer op rij niet te winnen (0-2 nederlaag tegen ) en eindigt als zesde.

- Everton 2-2

Het duurde slechts drie minuten totdat Tottenham de leiding greep. Van dichtbij kreeg Eric Dier de bal achter doelman Jordan Pickford, toen Everton er niet in slaagde om een corner weg te werken. In de daaropvolgende fase had de thuisploeg de overhand, maar Everton groeide in de wedstrijd en kreeg goede mogelijkheden via Bernard en Michael Keane. Halverwege de tweede helft kwamen the Toffees ook daadwerkelijk langszij: Theo Walcott sneed vanaf rechts naar binnen, troefde Ben Davies af en vond de verre hoek. Enkele minuten later claimde Cenk Tosun de 1-2 na een scrimmage voor het doel, maar de voorsprong duurde maar kort. Christian Eriksen mikte een vrije trap laag in de hoek en bepaalde de eindstand.



Burnley - Arsenal 1-3

Pas in de tweede helft kwam de wedstrijd tot ontbranding. De eerste helft was aantrekkelijk, maar leverde geen doelpunten op; in de vijfde minuut kopte Pierre-Emerick Aubameyang wel tegen de paal na een vrije trap van Henrikh Mkhitaryan. Ook Burnley trof de paal, via Chris Wood. Na de rust kwam Arsenal op 0-1 via Aubameyang, die oog in oog met Tom Heaton koelbloedig bleef, en maakte hij er ook 0-2 van na een heerlijke assist van Alex Iwobi. De aansluitingstreffer kwam op naam van Ashley Barnes, die Bernd Leno verschalkte met een kopbal van dichtbij. Mkhitaryan en Aubameyang lieten grote kansen liggen om de wedstrijd op slot te gooien en daarom kon ook Burnley nog gevaarlijk worden, maar invaller Eddie Nketiah maakte er diep in de blessuretijd 1-3 van.



Leicester City - Chelsea 0-0

Doelpunten vielen er niet in het King Power Stadium, maar mogelijkheden waren er zeker. In de derde minuut stond Ross Barkley vrij in het strafschopgebied, maar doelman Kasper Schmeichel maakte zichzelf breed en voorkwam de 0-1. Vlak voor rust schoot Gonzalo Higuaín van heel dichtbij naast het doel. Na de rust had ook Youri Tielemans van Leicester het vizier niet op scherp staan. Halverwege de tweede helft maakte Eden Hazard zijn entree als invaller; het was wellicht de laatste competitiewedstrijd in dienst van Chelsea voor de begeerde Belg. Op 29 mei neemt Chelsea het nog wel op tegen Arsenal in de finale van de Europa League.



Manchester United - Cardiff City 0-2

Als Arsenal punten zou morsen en Manchester United zelf zou winnen, zouden the Red Devils de vijfde plek overnemen en zich rechtstreeks kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League. De vechtlust was echter ver te zoeken in het team van Ole Gunnar Solskjaer. Met name in de tweede helft ontbeerde het de thuisploeg duidelijk aan inspiratie. Nadat Nathaniel Mendez-Laing in minuut 54 voor de 0-2 zorgde, na goed voorbereidend werk van Josh Murphy, kwam de zege amper nog in gevaar. Mendez-Laing had de score zelf geopend, halverwege de eerste helft, na een vermeende overtreding van Diego Dolot op de aanvaller van Cardiff. "You're getting sacked in the morning", zongen de uitsupporters richting de voormalig trainer van hun club.