'Tottenham hoopt nieuw stadion in maart te openen tegen Crystal Palace'

Tottenham Hotspur maakt naar verwachting in de komende 24 uur bekend wanneer het nieuwe stadion betrokken wordt.

Volgens diverse Engelse media zal Crystal Palace op 16 maart de eerste tegenstander zijn in het stadion. Geheel zeker is dit nog niet, want de club wacht nog altijd op verschillende veiligheidscertificaten en goedkeuring na de laatste controles.



Het nieuwe onderkomen van de Engelse topclub is zo goed als af en momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet. Volgens Sportsmail werkt Tottenham Hotspur toe naar de opening van het stadion in maart. Op 2 maart komt rivaal Arsenal op bezoek, maar vooralsnog lijkt dat duel op Wembley gespeeld te gaan worden. Veertien dagen later komen The Eagles op bezoek in het noorden van Londen en Tottenham hoopt dat duel te spelen in het nieuwe stadion, dat circa een miljard euro heeft gekost en plaats zal bieden aan 62.062 toeschouwers.



Tottenham zou er overigens niet op zitten te wachten om het eerste duel in het nieuwe onderkomen af te werken tegen The Gunners . Een dergelijke wedstrijd brengt altijd meer problemen en risico met zich mee. Bovendien is de kans om te verliezen van Arsenal groter dan tegen Crystal Palace. Mede daarom is 16 maart omcirkeld in de agenda van Tottenham als datum voor het openingsduel.



Tottenham Hotspur hoopte het stadion in september van vorig jaar al te openen, maar door vertraging in de bouw is de opening uitgesteld. Op 13 februari speelt de ploeg van manager Mauricio Pochettino in de achtste finales van de Champions League thuis tegen Borussia Dortmund. Men hoopte daar het openingsduel van te maken, maar die wedstrijd lijkt te vroeg te komen.

UPDATE 9 JANUARI 14.20 UUR:

De bouw van het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur verloopt niet volgens plan en de club is daarom genoodzaakt om op Wembley te blijven spelen tot en met februari, zo melden de Londenaren dinsdag. “We kunnen bevestigen dat onze Premier League-wedstrijden tegen Watford, Newcastle United en Leicester City en de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund zullen plaatsvinden op Wembley”, zo valt er te lezen op de clubsite.