'Tottenham heeft wederom beet en beklinkt deals voor maximaal 92 miljoen'

Ryan Sessegnon gaat zich aansluiten bij Tottenham Hotspur, zo verzekert de BBC donderdagochtend.

De vleugelverdediger annex middenvelder van werd al geruime tijd in verband gebracht met the Spurs en nu zou een transfer helemaal beklonken zijn. Tottenham betaalt naar verluidt minimaal 27 miljoen euro voor het toptalent.

Volgens de BBC zal bij de deal Josh Onomah de omgekeerde weg bewandelen. De middenvelder is overbodig bij Tottenham en gaat zich dus aansluiten bij de stadsgenoot.

Sessegnon geldt al jarenlang als een van de grootste talenten uit Engeland. De negentienjarige back kost in eerste instantie 27 miljoen, maar naar verluidt kan dit bedrag oplopen tot 32 miljoen.

Naast Sessegnon gaat ook Giovani Lo Celso zich aansluiten bij Tottenham. Volgens de BBC wordt de Argentijnse middenvelder gehuurd met een verplichte optie tot koop.

The Guardian meldde eerder dat het om een bedrag van zestig miljoen euro ging. Het is niet waarschijnlijk dat naast Sessegnon en Lo Celso andere spelers deze donderdag gaan tekenen bij Tottenham, al gaan er wel geruchten over Paulo Dybala

Lees beneden verder

Daartegenover staat een mogelijk afscheid van een belangrijke kracht. Christian Eriksen wordt hevig gelinkt aan een uitgaande transfer, waarbij een gegadigde zou zijn om de Deen op te pikken.

De spelmaker ligt momenteel nog tot volgend jaar zomer vast en had eerder al uitgesproken toe te zijn aan een nieuw avontuur.

Engelse clubs hebben tot donderdag 18.00 uur de tijd om hun selecties op orde te maken.