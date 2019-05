Tottenham heeft sterspeler terug en kiest voor power tegen Ajax

Heung-Min Son keert woensdagavond in de return tegen Ajax in de halve finales van de Champions League terug in de basiself van Tottenham Hotspur.

De Zuid-Koreaanse aanvaller moest de heenwedstrijd van vorige week in Londen (0-1) aan zich voorbij laten gaan vanwege een schorsing, maar is in de Johan Cruijff ArenA weer van de partij. Op het middenveld kiest manager Mauricio Pochettino voor power: Victor Wanyama en Moussa Sissoko kunnen beiden rekenen op een basisplaats.

De terugkeer van Son is een welkome opsteker voor Tottenham. De aanvaller was dit seizoen in 46 officiële wedstrijden goed voor 20 doelpunten en 9 assists en is daarmee van levensbelang voor de Engelse formatie. De terugkeer van Son is met name belangrijk voor Tottenham omdat topscorer en aanvoerder Harry Kane ook in Amsterdam nog altijd ontbreekt; de Engelse spits is sinds 9 april uit de roulatie met een enkelblessure.

Tottenham moet het in Amsterdam ook stellen zonder Davinson Sánchez: de ex-verdediger van heeft te veel last van een dijbeenblessure. De Londenaren verruilen de vijfmansdefensie van vorige week nu voor een viermansdefensie, met Jan Vertonghen en Toby Alderwereid als centrumverdedigers. Vertonghen is toch fit genoeg, nadat hij vorige week nog uitviel met een hoofdblessure.

Op het middenveld kiest Pochettino voor Wanyama en Sissoko. Laatstgenoemde kwam vorige week aan het einde van de eerste helft als invaller binnen de lijnen en maakte toen grote indruk. Voorin is Fernando Llorente zijn basisplaats verloren, logischerwijs door de entree van Son. De Zuid-Koreaan wordt voorin bijgestaan door de pijlsnelle Lucas Moura.