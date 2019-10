Tottenham grijpt terug op Vorm na zware blessure Lloris

Michel Vorm is terug bij Tottenham Hotspur. De Nederlandse keeper heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot aan het einde van het seizoen.

Dat melden de Spurs maandag via de officiële kanalen. De 35-jarige keeper vertrok afgelopen zomer nog bij Tottenham, maar hij vond geen nieuwe club en keert terug nu eerste keeper Hugo Lloris een zware blessure heeft opgelopen.

Vorm maakte in de zomer van 2014 de overstap van Swansea City naar en fungeerde sindsdien als tweede keeper achter Lloris. In de afgelopen vijf seizoenen kwam hij tot 47 wedstrijden in alle competities. Beide partijen besloten het aflopende contract niet te verlengen, waarop de doelman uit Londen vertrok.

Lloris raakte onlangs in de wedstrijd tegen geblesseerd aan zijn elleboog, waardoor hij naar verwachting geruime tijd aan de kant staat.

Paulo Gazzaniga was dit seizoen de back-up van Lloris en hij verving de keeper ook na zijn blessure. De Argentijn was echter de enige doelman in de selectie van manager Mauricio Pochettino, waardoor Tottenham op zoek moest naar een extra keeper. De club is nu als noodoplossing bij oudgediende Vorm uit te zijn gekomen. Hij heeft rugnummer dertien toegewezen gekregen, zo meldt de club.

De vijftienvoudig Oranje-international verdedigde eerder het doel van en .