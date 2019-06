Tottenham 'diep geschokt' na dood van jonge trainer Leyton Orient

Justin Edinburgh, de manager van Leyton Orient, is zaterdag op 49-jarige leeftijd overleden.

De voormalig verdediger van onder meer werd maandag afgevoerd naar het ziekenhuis na een hartstilstand en zes dagen later meldt zijn werkgever 'met de diepste droefenis' dat hij daar is overleden.



Edinburgh werd afgelopen seizoen met Leyton Orient kampioen in de National League en daardoor promoveerde de club naar de League Two. Maandag, twee dagen nadat Edinburgh nog aanwezig was bij de -finale in Madrid, meldde zijn club dat hij 'onverwacht ziek' werd en was opgenomen in het ziekenhuis. Verdere details werden toen niet gegeven, maar Engelse media meldden toen dat er sprake was van een hartstilstand.



"Ons hart is compleet gebroken door deze tragedie", zegt voorzitter Nigel Travis op de website van Leyton Orient. "Onze gedachten zijn bij de familie Edinburgh. Afgaande op alle berichten waarmee we deze week zijn overspoeld, weten we dat de hele voetbalwereld ons gevoel deelt. Het succes dat Justin deze club bezorgde was ongelooflijk. Maar nog belangrijker was zijn impact als een prachtig, inspirerend persoon. Zijn nalatenschap blijft voor altijd."Edinburgh was als voetballer tussen 1988 en 1990 actief bij Southend United, waarna hij werd opgepikt door Tottenham Hotspur. Voor de Londenaren kwam de voormalig linksback in tien jaar tijd tot 215 wedstrijden. Hij won eenmaal de en de League Cup meten speelde later nog voor Portsmouth en Billericay Town. Bij de laatste club begon Edinburgh zijn loopbaan als trainer; sinds 2017 werkte hij bij Leyton Orient."We zijn diep bedroefd en geschokt door het overlijden van Justin Edinburgh", meldt Tottenham Hotspur in een statement. "Onze condoleance en gedachten gaan in deze zware tijd uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die bij Leyton Orient met Justin werkte." Edinburgh, in november en maart nog verkozen tot Trainer van de Maand in de National League, laat een vrouw en twee kinderen achter.