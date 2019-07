Tottenham breekt clubrecord en haalt gewenste versterking in huis

Tanguy Ndombélé heeft getekend bij Tottenham Hotspur, zo meldt Olympique Lyon via de officiële kanalen.

De Londenaren betalen Lyon zestig miljoen euro, een bedrag dat met bonussen met tien miljoen euro kan oplopen. De 22-jarige middenvelder heeft een meerjarig contract ondertekend bij Tottenham.

De transfer van Ndombélé naar de -finalist van vorig seizoen komt niet uit de lucht vallen, daar diverse media reeds melding hadden gemaakt van de overstap. Met de transfer breekt Tottenham het clubrecord. Het record stond tot voor kort op naam van Davinson Sánchez, die in de zomer van 2017 voor minimaal veertig miljoen euro werd overgenomen van .



De middenvelder lag nog tot medio 2023 vast bij Lyon. De Fransman speelde sinds 2017 voor Lyon, dat hem destijds in eerste instantie op huurbasis overnam van . Een jaar later werd Ndombélé definitief overgenomen voor circa acht miljoen euro. Afgelopen seizoen kwam hij tot 3 doelpunten en 8 assists in 49 officiële wedstrijden voor de Franse topclub.