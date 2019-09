Tottenham bood 'onrealistische' clausules met eindzege CL en PL aan

Tottenham Hotspur aasde de voorbije transferperiode onder anderen op Bruno Fernandes.

De middenvelder staat echter nog altijd onder contract bij , dat uiteindelijk niet meewerkte aan een vertrek. Frederico Varandas, president van de topclub uit Portugal, geeft aan dat Tottenham 'onrealistische' clausules aanbood.

Tottenham bood uiteindelijk 65 miljoen euro voor de Portugees international, maar 20 miljoen euro was bedoeld als mogelijke bonus. "Het was eigenlijk onmogelijk om Bruno Fernandes te houden, maar het is ons gelukt", begint Varandas, geciteerd door diverse media uit Portugal, over de middenvelder, die ook werd gelinkt aan onder meer en .



"We hadden ons al voorbereid op een verkoop en hanteerden zodoende een eerlijke vraagprijs. We hebben ook aanbiedingen gehad, maar alleen het bod van Tottenham was enigszins serieus van aard", aldus Varandas.

De sportbestuurder geeft echter aan dat Tottenham-voorzitter Daniel Levy niet al te ver wilde gaan in zijn poging de middenvelder te strikken.



"Tottenham bood 45 miljoen euro plus 20 miljoen aan bonusconstructies. Een van deze clausules was dat Tottenham zou betalen als ze de of Premier League winnen, iets wat nog nooit heeft plaatsgevonden. Omdat we deze clausules moeilijk konden accepteren, heb ik besloten het bod te weigeren", besluit Varandas.