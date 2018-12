Tottenham bezwijkt onder druk; Locadia scoort opnieuw

Tottenham Hotspur heeft als nummer twee in Engeland duur puntverlies geleden in de twintigste speelronde van de Premier League.

De club uit Londen gaf zaterdag een voorsprong volledig weg tegen Wolverhampton Wanderers (1-3) en de achterstand op koploper Liverpool kan later op de avond oplopen tot negen punten. Het betekende voor Tottenham de eerste competitienederlaag tegen een promovendus sinds april 2012. Jurgen Locadia kende wel een goed weekend.

Tottenham Hotspur - Wolverhampton 1-3

Tottenham was van begin af aan de baas op Wembley en na kansen voor Heung-Min Son, Dele Alli en Christian Eriksen was het Harry Kane die de score opende. De spits vond met zijn linker de ruimte voor het schot en hamerde binnen: 1-0. Kane is in zijn laatste twaalf competitieduels met promovendi nu bij twaalf doelpunten direct betrokken geweest: elf treffers en één assist. Tottenham bleef de bovenliggende partij en deed in de eerste helft nog een poging via Son, maar het bleef bij die ene treffer van Kane.



Wolverhampton zette Hugo Lloris niet één keer aan het werk en trainer Nuno hoopte dan ook dat zijn ploeg in het tweede bedrijf gevaarlijker kon worden. Wolverhampton kreeg wel enkele halve kansen, maar verprutste die constant. Zo mikte Ivan Cavaleiro na een tegenaanval hoog over waar hij ook had kunnen afspelen. Na 72 minuten viel uit het niets de gelijkmaker: Willy Boly torende na een hoekschop van invaller João Moutinho boven iedereen uit en kopte in de hoek raak. Lloris zat er met een hand aan, maar was kansloos.



Mauricio Pocchettino had nog ruim een kwartier om wat aan de achterstand te doen, maar besloot om geen wissels door te voeren. Na 83 minuten zag de manager uit Argentinië hoe de wedstrijd volledig uit zijn handen glipte Raúl Jiménez ontving de bal van Cavaleiro en vond met een lage schuiver het uiterste hoekje. Hélder Costa maakte er vervolgens, na een steekpass van Matt Doherty, ook nog 1-3 van en zodoende nam Wolverhampton de achtste plaats over van Everton. The Wolves hebben 29 punten verzameld na 20 wedstrijden.



Leicester City - Cardiff City 0-1

Leicester ontsnapte in de beginfase aan een doelpunt van Greg Cunningham, maar de meeste kansen waren toch voor de thuisploeg. Zo liet doelman Neil Etheridge zich niet verschalken door achtereenvolgens Ricardo Pereira, James Maddison, James Vardy en Demarai Gray. In de tweede helft moest Kasper Schmeichel handelend optreden op een inzet van Josh Murphy, terwijl de beste mogelijkheid voor Maddison was. De Engelse middenvelder mocht na een overtreding op hemzelf aanleggen vanaf elf meter, maar stuitte op Etheridge. Die misser kwam the Foxes duur te staan, want Victor Camarasa krulde de 0-1 tegen de touwen in het King Power Stadium.



Brighton & Hove Albion - Everton 1-0

Na zijn doelpunt van afgelopen woensdag tegen Arsenal (1-1) kon Jürgen Locadia bij Brighton opnieuw rekenen op een basisplaats. De Nederlander maakte net als landgenoot Davy Pröpper deel uit van een vijfmansmiddenveld en kreeg na een kwartier voetballen een goede mogelijkheid. Nadat ploeggenoot Pascal Groß op Jordan Pickford was gestuit, zag Locadia zijn schot in doelmond gesmoord worden. Everton kreeg daarna meer grip op de wedstrijd, maar doelpunten bleven uit in de eerste helft.



Na een uur spelen nam Brighton de leiding. Locadia schoot van dichtbij verwoestend raak, nadat de bal uit een hoekschop via Everton-middenvelder André Gomes voor zijn voeten was beland. Het antwoord van the Toffees volgde bijna direct, maar Richarlison had de pech dat zijn schot via doelman David Button op de paal belandde. Gylfi Sigurdsson, Dominic Calvert-Lewin en Oumar Niasse werden daarna bij Everton nog als invallers binnen de lijnen gebracht, maar zij konden uiteindelijk niet voorkomen dat Locadia uitgroeide tot matchwinner.



Watford - Newcastle United 1-1

Newcastle United beleefde een uitstekende eerste helft op Vicarage Road. De formatie van manager Rafael Benítez verdedigde gegroepeerd en nam na een klein halfuur voetballen de leiding. José Salomón Rondón kopte bij de tweede paal raak na een afgemeten voorzet vanaf de linkerflank van Matt Ritchie. De spits uit Venezuela dacht op slag van rust opnieuw te scoren, maar werd ditmaal teruggefloten vanwege buitenspel. In de tweede helft toonde Watford zijn aanvallende intenties en dat resulteerde acht minuten voor tijd toch nog in de gelijkmaker.Gerard Deulofeu bracht de bal vanaf de rechterkant van het veld in het strafschopgebied van de bezoekers, waarnaAbdoulaye Doucouré met het hoofd raak kopte.



Fulham - Huddersfield Town 1-0

Huddersfield Town verloor zijn zes laatste wedstrijden in de Premier League, maar de eerste kans van de wedstrijd was wel voor de ploeg van David Wagner. Philip Billing beproefde na tien minuten spelen zijn geluk van grote afstand, maar doelman Sergio Rico had een prima redding in huis. Namens Fulham stichtte Aleksandar Mitrovic gevaar in de eerste helft, maar echt aan wankelen werd de vanuit de basis startende Terence Kongolo met zijn team niet gebracht in de eerste helft. Huddersfield Town verweerde zich ook in de tweede helft kranig en leek dankzij doelman Jonas Lössl, die zeven minuten voor tijd een strafschop van Aboubakar Kamara keerde, met een verdienstelijk punt van het veld te stappen, maar in de blessuretijd ging het toch nog mis voor the Terriers , doordat Mitrovic op aangeven van Ryan Sessegnon raak schoot.