In de internationale media wordt er vol ongeloof gereageerd op het wedstrijdverloop bij Chelsea - Ajax op Stamford Bridge.

Beide clubs speelden dinsdagavond met 4-4 gelijk in een krankzinnig -duel. gaf een 1-4 voorsprong uit handen, mede dankzij rode kaarten voor Joël Veltman en Daley Blind.

"Dit was een van de mooiste wedstrijden van het seizoen", schrijft L'Équipe. De Franse sportkrant zag aan de zijde van Ajax voornamelijk Hakim Ziyech schitteren. "Na de beginfase nam Ziyech de wedstrijd bij de hand. Hij bediende Quincy Promes, schoot een vrije trap op wonderbaarlijke wijze via Kepa Arrizabalaga binnen en bezorgde ten slotte de bal bij Donny van de Beek, die zijn actie op perfecte wijze bekroonde."

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport spreekt van een 'absurde wedstrijd', terwijl Marca lovende woorden overheeft voor het spel van en Ajax. "Deze ploegen hebben het meeste jonge talent in Europa. Chelsea en Ajax zijn twee offensieve ploegen met lef, die lieten zien dat er in de Champions League niet alleen plaats is voor de gearriveerde sterren. Er vloeide een geweldige wedstrijd uit, tussen de kinderen van Frank Lampard en Erik ten Hag. Dit was een duel dat voor altijd herinnerd zal worden."

"Tot het laatste fluitsignaal bleef Ajax een eerbetoon maken aan Johan Cruijff. "Ga het veld op en geniet", zei El Flaco. Zelfs met negen man stopte Ajax niet met plezier maken. Ondanks het risico op de 5-4 bleven ze zoeken naar de winnende treffer. Dat die er niet kwam, was te danken aan Kepa", stelt de Spaanse sportkrant. AS zag een 'Olympische goal' van Ziyech, die vanuit een vrije trap voor de 1-3 tekende. "Hij evenaarde Lasse Schöne in het Santiago Bernabéu. Er was bijna geen ruimte om raak te schieten, maar het lukte hem toch."

Kicker spreekt van een denkwürdiges Duell, terwijl het eveneens Duitse BILD een Tor-party zag. "Een Wahnsinns-Comeback van Chelsea bij de 4-4 tegen Ajax", stelt de Duitse boulevardkrant. Het Nieuwsblad schrijft over een 'knettergekke Champions League-avond'. "Het meest bizarre matchverloop van de avond kwam ongetwijfeld vanuit Londen. Daar stond het na vier minuten al 1-1 tussen Chelsea en Ajax. De Amsterdammers klommen na twee minuten op voorsprong door een ongelukkige eigen goal van Tammy Abraham, maar een domme penaltyfout van Joël Veltman later hing Jorginho de bordjes weer gelijk."