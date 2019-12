'Toptransfer van gewilde Nathan Aké hangt af van één ontwikkeling'

Frank Lampard is fan van Nathan Aké, zo verzekert The Telegraph.

De manager van ziet de verdediger van graag bij Chelsea spelen, maar wil geen overhaaste beslissing inzake de Oranje-international nemen. De manager van the Blues wil eerst afwachten hoe de fitheid van Antonio Rüdiger zich ontwikkelt.

Aké staat al langere tijd op het lijstje van Chelsea, dat hem jarenlang onder contract had staan. In de zomer van 2017 nam Bournemouth de verdediger definitief over voor ruim 22 miljoen euro en sindsdien maakt hij een sterke ontwikkeling door.

Aké, die zaterdag nog uitviel met een blessure in het duel met , is weer op diverse verlanglijstjes verschenen en ook Chelsea ziet een hereniging met de stopper zitten.

Chelsea verwacht dat Aké voor ongeveer 48 miljoen euro op te halen is bij Bournemouth. Afgelopen zomer werd de Nederlander ook al gelinkt aan een transfer, maar toen werd er gesproken over een bedrag van tussen de 70 en 85 miljoen euro.

Lampard is fan van de speler, maar volgens The Telegraph wil de coach aftasten hoe lang de geblesseerde Rüdiger nog afwezig zal zijn alvorens Chelsea besluit veel geld te spenderen aan Aké, die nog tot medio 2022 vastligt bij the Cherries.

De Londenaren mogen deze winter weer de transfermarkt op, nadat het transferverbod is gehalveerd. Lampard gaf eerder al aan dat hij rond de 175 miljoen euro kan spenderen in januari om zijn selectie te versterken.

Naast Aké worden ook Moussa Dembélé ( ), Timo Werner ( ), Jadon Sancho ( ) en Ben Chilwell ( ) genoemd als mogelijke versterkingen.