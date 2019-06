'Toptransfer Danjuma lonkt met nieuwe gegadigde uit de Premier League'

Arnaut Danjuma Groeneveld gaat deze zomer mogelijk een toptransfer maken.

Voetbal International meldt zondag dat de 22-jarige aanvaller van in de belangstelling staat van 'grote clubs uit Engeland en Spanje'. Onder meer is in de markt voor de jonge vleugelspeler, zo klinkt het.

Diverse media hadden al melding gemaakt van de interesse van in Danjuma. In de voorbije transferperiode leek een overstap naar de Italiaanse club nabij, maar Club Brugge liet de Nederlander uiteindelijk niet gaan. Danjuma hoopt deze zomer alsnog een stap in zijn loopbaan te zetten. Het weekblad meldt dat er serieuze belangstelling voor de aanvaller is.



Naar verluidt zal een akkoord met bijvoorbeeld Tottenham nog wel even op zich wachten, aangezien de transferperiode nog lang duurt. Eerder werd gelinkt aan de tweevoudig A-international van het , terwijl ook werd genoemd. De Amsterdammers zouden in Danjuma de mogelijke opvolger zien van David Neres, die wellicht vertrekt bij Ajax.



Danjuma speelt sinds afgelopen zomer bij Club Brugge. De voormalig aanvaller van kwam alleen aan het begin en eind van het seizoen in actie voor de Belgen vanwege een enkelblessure. Danjuma, die nog tot medio 2022 vastligt in België, heeft tot op heden 24 wedstrijden gespeeld voor Club Brugge, met 6 goals en 4 assists als resultaat.