'Toptalent Yusuf Yazici verlaat Turkije eindelijk voor negentien miljoen euro'

Yusuf Yazici lijkt de Turkse competitie deze zomer te gaan verlaten.

Het toptalent van zou volgens diverse Franse media, waaronder Foot Mercato , namelijk op weg zijn naar OSC. Trabzonspor gaat naar verluidt ongeveer negentien miljoen euro overhouden aan de verkoop van de 22-jarige aanvallende middenvelder.

Yazici geldt al jarenlang als een van de grootste beloften van het Turkse voetbal. De technicus doorliep vrijwel de gehele jeugdopleiding van Trabzonspor en debuteerde in januari 2016 op achttienjarige leeftijd in de hoofdmacht van de club. Hij speelde de afgelopen vier seizoen 87 wedstrijden in de , waarin hij 20 doelpunten wist te maken.

Yazici mag zich sinds zijn debuut in juni 2017 ook A-international van Turkije noemen. De spelmaker staat inmiddels op veertien interlands en speelde onlangs 45 minuten mee in het EK-kwalificatieduel van Turkije met IJsland. Zijn naderende overstap naar Lille betekent voor Yazici een langverwachte transfer naar een Europese topcompetitie.

De begaafde linkspoot wordt al jarenlang begeerd door tal van Europese clubs en acht zichzelf nu eindelijk rijp voor een vertrek bij Trabzonspor, waar zijn contract nog doorloopt tot de zomer van 2022.

Yazici is al enige tijd persoonlijk akkoord met Lille en moet bij de Noord-Franse club de nieuwe ster worden, na het recentelijke vertrek van onder meer Nicolas Pépé naar en Leão Rafael en .