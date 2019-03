'Toptalent van AZ verkiest Ajax boven Dortmund, Chelsea en PSV'

Rio Hillen gaat de jeugdopleiding van AZ na dit seizoen inruilen voor die van Ajax, zo schrijft De Telegraaf dinsdag.

De zestienjarige centrumverdediger wordt in Alkmaar gezien als een toptalent en werd in januari door hoofdtrainer John van den Brom zelfs met het eerste elftal mee op trainingskamp genomen. Hillen heeft aan de clubleiding van al laten weten dat hij komende zomer wil vertrekken en zijn keuze op is gevallen.

Ajax is niet de enige partij met interesse in Hillen, want ook , en hebben hun interesse kenbaar gemaakt in de linksbenige verdediger. Komende week gaat hij samen met zijn management van Forza Sports Group met Ajax om de tafel. Onderwerp van gesprek zal dan een driejarig contract zijn op De Toekomst. De Braziliaanse Nederlander vierde op 5 maart zijn zestiende verjaardag en dus mag hij zijn eerste profcontract tekenen voor een maximale periode van drie jaar.



De overstap van Hillen naar Ajax is tegen het zere been van Paul Brandenburg, hoofd jeugdopleidingen bij AZ. Hij noemde het eerder dit jaar nog 'vervelend' dat de afgelopen jaren 'tientallen talenten' door Ajax zijn benaderd voor een overstap. "Clubs met hogere budgetten proberen nog steeds talenten van ons binnen te halen. Op zich is dat een compliment voor de opleiding. Het mooie is dat het overgrote deel gewoon bij AZ blijft. Dat is een nóg beter teken", zei Brandenburg in gesprek met Voetbal International.



Verschillende clubs spraken eerder met elkaar af om niet langer spelers bij elkaar weg te halen. "Dat zou over anderhalf jaar moeten ingaan", zei Brandenburg vorige maand. "Ik zou het toejuichen als de beste opleidingen van elkaars talenten afblijven. Dan hebben we het over de zes clubs met een internationale opleidingsstatus van de KNVB: AZ, Ajax, , PSV, en . We moeten voorkomen dat de markt kapot gaat. Als clubs met het grootste budget hun jeugdploegen bij elkaar gaan kopen, gaat de weerstand omlaag. Dat is voor niemand goed", concludeerde Brandenburg.