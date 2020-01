Toptalent imponeert Ronald de Boer: "Je bent verdomme zeventien"

Ryan Gravenberch begon zondag in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-1) voor de tweede keer dit seizoen in de Eredivisie in de basis bij Ajax.

De zeventienjarige middenvelder speelde een puike wedstrijd en bekroonde dat na een uur spelen met een doelpunt. Ronald de Boer heeft genoten van Gravenberch en constateert dat het toptalent twee miljoenenaankopen van Ajacied is gepasseerd in de pikorde.

Trainer Erik ten Hag koos er vanmiddag tegen Sparta voor Lisandro Martínez als centrumverdediger op te stellen, waardoor er op het middenveld een plek vrijkwam voor Gravenberch. De belofte kreeg de voorkeur boven onder anderen Edson Álvarez en Razvan Marin, afgelopen zomer nog voor respectievelijk vijftien miljoen euro en twaalf miljoen euro ingelijfd door .

"Hij heeft het goed gedaan. Hij is Marin én Álvarez voorbijgestreefd. Dat zegt toch wel iets", vertelt De Boer bij FOX Sports over Gravenberch.

De analist heeft genoten van het spel van Gravenberch tegen Sparta en constateert dat de jongeling ook bij balverlies de juiste agressie toonde op het veld. "Hij heeft zelf gezegd wat er aan scheelde bij hem: zijn bereidheid zonder bal was nog weleens te mager. Dan denk ik: dat is ook wel logisch, je bent verdomme zeventien jaar", zo neemt De Boer het in niet mis te verstane woorden op voor Gravenberch.

"De Ligt was misschien een uitzondering op die leeftijd, maar Gravenberch heeft ongekende kwaliteiten aan de bal. Hem werd nog weleens verweten dat hij in de omschakeling tekortschoot of in een duel zijn been terugtrok, maar vandaag liet hij die agressie wel zien", vervolgt de oud-middenvelder.

Lees beneden verder

"Dat is op zich ook wel normaal als je in het eerste elftal in de basis speelt. Hij staat verder bekend om de grote stappen die hij aan de bal zet. Hij beschikt dan ook nog over techniek en overzicht", somt De Boer de kwaliteiten van Gravenberch op. Collega-analist Kenneth Perez deelt de bewondering voor Gravenberch: "Hij is een bijzonder stijlvolle speler."

Gravenberch zelf vertelt voor de camera van de NOS zich thuis te voelen in het huidige elftal van Ajax. Zijn doelpunt na precies een uur spelen kwam tot stand na een combinatie door de as van het veld. "Een soort tiki-taka in de kleine ruimtes, dan erdoorheen en scoren: ik houd er wel van", reageert de middenvelder, die de nodige balcontacten had.

"Ik kreeg de bal heel veel. Sparta zakte in, dus dan komt er ruimte voor de middenvelders. Het is altijd lekker om zo veel balcontacten te hebben. Je wordt als jonge jongen niet overgeslagen. Als je kunt voetballen, dan maken ze daar gebruik van."