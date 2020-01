Topscorers Premier League 2019/20: Vardy koploper

Het Premier League-seizoen 2019/20 is over de helft. Wie kroont zich tot topscorer en volgt Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané en Mohamed Salah op?

De 22 speelronde van het Premier League-seizoen 2019/20 is gespeeld en gaat riant aan kop. The Reds, die nog maar 21 keer in actie kwamen, hebben veertien punten voorsprong op naaste achtervolger .

De topschutters gingen deze week weer flink los, al hield Jamie Vardy zijn kruit droog. Wie wordt de opvolger van Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané en Mohamed Salah?

De aanvallers van en Liverpool waren allemaal 22 keer trefzeker. Salah verdedigde zodoende met succes zijn titel nadat hij tijdens het seizoen 2017/18 met 32 doelpunten had gemaakt namens the Reds .

Goal houdt je gedurende het seizoen 2019/20 ook weer op de hoogste van de laatste stand.

PREMIER LEAGUE 2019/20 TOPSCORERS

Jamie Vardy ging de 22e speelronde in als topscorer van de Premier League en de spits van kwam niet tot scoren tegen , waar naaste belager Danny Ings wel eenmaal doel trof.

Pierre-Emerick Aubameyang vond ook het net, maar komt voorlopig niet in actie omdat hij tegen een domme rode kaart aanliep met Arsenal.

Held van het weekend werd Sergio Agüero, die liefst driemaal raak schoot bij Manchester City. De Argentijn werd daarmee de meest scorende niet-Brit in de geschiedenis van de Premier League.

*Laatste update op 12 januari 2020