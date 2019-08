Topscorers Premier League 2019/20: Sterling aan kop

Het Premier League-seizoen 2019/20 is begonnen. Wie kroont zich tot topscorer en volgt Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané en Mohamed Salah op?

Het Premier League-seizoen 2019/20 is bezig aan speelronde twee. Dit weekend kwamen al veertien clubs in actie en de resterende zes spelen zondag en maandag zodat ook de spitsen van Sheffield, , , , Wolverhampton en nogmaals de kans krijgen om aan hun moyennes te werken.

De Gouden Schoen voor de topscorer van de Premier League werd afgelopen seizoen overhandigd aan drie spelers: Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané en Mohamed Salah. De aanvallers van en waren allemaal 22 keer trefzeker. Salah verdedigde zodoende met succes zijn titel nadat hij tijdens het seizoen 2017/18 met 32 doelpunten had gemaakt namens the Reds.

Sergio Agüero kroonde zich tot 'best of the rest'. De aanvalsleider van vond 21 maal het net en dat leverde the Citizens uiteindelijk de landstitel op. Wie wordt de opvolger van Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané en Mohamed Salah? Goal houdt je gedurende het seizoen 2019/20 op de hoogste van de laatste stand.

PREMIER LEAGUE 2019/20 TOPSCORERS

Raheem Sterling kende de best mogelijke start van het seizoen namens Manchester City. Hij maakte in speelronde 1 een hattrick en wist ook in de topper tegen te scoren, waardoor hij met vier goals bovenaan de lijst staat. Teemu Pukk (foto) i is zijn verrassende evenknie, want de Finse aanvaller van Norwich City scoorde in het openingsduel tegen Liverpool eenmaal en wist er dit weekend drie te maken tegen .

Ashley Barnes scoorde net als in speelronde 1, maar kon niet voorkomen dat Arsenal met 2-1 won dankzij goals van Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang, die zijn tweede van het seizoen maakte en de vaart erin houdt richting titelprolongatie.

Sergio Agüero maakte eveneens zijn tweede treffer van het seizoen, terwijl Harry Kane niet tot scoren kwam namens Tottenham. Van de grote namen met twee goals is Marcus Rashford de enige die dit weekend nog in actie moet komen.

Premier League topscorers:

*Laatste update op 18 augustus 2019