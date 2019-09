Topscorers Premier League 2019/20: Agüero aan kop

Het Premier League-seizoen 2019/20 is begonnen. Wie kroont zich tot topscorer en volgt Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané en Mohamed Salah op?

De vierde speelronde van het Premier League-seizoen 2019/20 is gespeeld. Alleen is tot dusver foutloos gebleven nadat het zaterdag eenvoudig met 0-3 wist te winnen op bezoek bij . Regerend landskampioen volgt op twee punten achterstand en bezet nu de derde plek.

De Gouden Schoen voor de topscorer van de Premier League werd afgelopen seizoen overhandigd aan drie spelers: Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané en Mohamed Salah. De aanvallers van en Liverpool waren allemaal 22 keer trefzeker. Salah verdedigde zodoende met succes zijn titel nadat hij tijdens het seizoen 2017/18 met 32 doelpunten had gemaakt namens the Reds .

Sergio Agüero kroonde zich tot 'best of the rest'. De aanvalsleider van Manchester City vond 21 maal het net en dat leverde the Citizens uiteindelijk de landstitel op. Wie wordt de opvolger van Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané en Mohamed Salah? Goal houdt je gedurende het seizoen 2019/20 op de hoogste van de laatste stand.

PREMIER LEAGUE 2019/20 TOPSCORERS

Raheem Sterling en Teemu Pukki gingen de vierde speelronde in als topscorers van de Premier League en zij verloren hun plek. De aanvallers van Manchester City en Norwich City kwamen afgelopen weekend niet tot scoren en bleven zodoende steken op vijf treffers. Sergio Agüero profiteerde optimaal en nam de eerste plek over. De aanvalsleiders van Manchester City trof tweemaal doel en staat na vier speelrondes al weer op zes doelpunten.

Ashley Barnes, die voorafgaand aan het weekend de gedeelde derde plek bezette, kwam niet tot scoren namens Burnley en zakt zodoende in het klassement. De spits moet de vierde plek delen met Tammy Abraham. De jonge Engelsman scoorde twee keer namens , maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg met 2-2 gelijkspeelde tegen Sheffield United.

*Laatste update op 2 september 2019