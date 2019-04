Topscorers Premier League 2018/19: Salah op koers

Wie wordt er dit seizoen topscorer in de Premier League? Goal houdt je op de hoogte van de laatste stand van zaken.

De Premier League nadert de ontknoping en de spanning in de strijd om de Gouden Schoen - toegekend aan de topscorer van de competie - neemt toe.

-aanvaller Mohamed Salah kroonde zich vorig seizoen tot topscorer na zijn 32 doelpunten in zijn debuutseizoen. Harry Kane eindigde afgelopen seizoen op de tweede plek met twee doelpunten minder, gevolgd door nummer drie Sergio Agüero en Jamie Vardy die vierde werd.

Salah is dit seizoen in de race om de titel de prolongeren, maar de concurrentie is groot. Goal houdt je gedurende het seizoen op het hoogte van de laatste ontwikkelingen in de strijd om de titel van topscorer in de Premier League.

Topscorers Premier League 2018/19

Mohamed Salah is de topfavoriet om zich dit seizoen te kronen tot topscorer in de Premier League. De Egyptaar vond in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen twee keer het net namens Liverpool staat zodoende alleen aan kop. Ploeggenoot Sadio Mané zich Salah op de hielen, waar hij dit seizoen twintig keer scoorde nadat hij ook tweemaal het net vond tegen Huddersfield.

Pierre-Emerick Aubameyang en Sergio Agüero hebben de topscorerstitel ook nog niet uit hun hoofd gezet, aangezien zij nog drie wedstrijden in actie komen, waar de twee aanvallers van Liverpool nog twee wedstrijden te spelen hebben. Aubameyang en Agüero vonden tot dusver negentien keer het net namens respectievelijk en .

Lees beneden verder

Harry Kane en Raheem Sterling voeren de subtop aan met zeventien doelpunten, op de voet gevolgd door Eden Hazard en Jamie Vardy.

*Laatst bijgewerkt op 27 april 2019.