Topscorers Premier League 2018/19 Salah, Mané en Aubameyang delen prijs

De strijd om de Engelse Golden Boot was dit seizoen tot de laatste minuut spannend en we hebben een drietal op de gedeelde eerste plaats.

-aanvaller Mohamed Salah kroonde zich vorig seizoen tot topscorer na zijn 32 doelpunten in zijn debuutseizoen en ook dit seizoen leek hij de onbedreigde winnaar te gaan worden. Een wedstrijd voor het einde had hij een voorsprong van twee trefers op ploeggenoot Sadio Mané, City-spits Sergio Agüero en -aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang. Op de slotdag kregen zijn concurrenten het echter flink op hun heupen, waardoor de Egyptenaar de prijs dit jaar moet delen.

Topscorers Premier League 2018/19

Salah scoor als enige van de vier kanshebbers niet in de slotronde, terwijl Aubameyang en Mané wel tweemaal het net vonden. Zij eindigen dus allen op 22 treffers, terwijl Agüero met 21 goals op de vierde plaats eindigt. Aubameyang had in de laatste minuut nog een derde goal kunnen scoren tegen , maar zijn poging ging naast het doel. Achter de vier goalgetters is er een eervolle vermelding voor Jamie Vardy. Hij stopte bij de nationale ploeg van Engeland om zich volledig op te richten en die inspanning wordt beloond met 18 goals.

*Laatst bijgewerkt op 12 mei 2019.