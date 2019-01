Topscorers Premier League 2018/19: Salah aan kop

Wie wordt er dit seizoen topscorer in de Premier League? Goal houdt je op de hoogte van de laatste stand van zaken.

De Premier League is 22 speelrondes onderweg en de spanning in de strijd om de Gouden Schoen - toegekend aan de topscorer van de competie - neemt toe.

Liverpool-aanvaller Mohamed Salah kroonde zich vorig seizoen tot topscorer na zijn 32 doelpunten in zijn debuutseizoen. Harry Kane eindigde afgelopen seizoen op de tweede plek met twee doelpunten minder, gevolgd door nummer drie Sergio Agüero en Jamie Vardy die vierde werd.

Salah staat er dit seizoen goed om de titel de prolongeren, maar de concurrentie is groot.

Goal houdt je gedurende het seizoen op het hoogte van de laatste ontwikkelingen in de strijd om de titel van topscorer in de Premier League.

Topscorers Premier League 2018/19

Lees beneden verder

Mohamed Salah mag zich momenteel topscorer van de Premier League noemen. De international van Egypte was zaterdag twee keer trefzeker namens Liverpool en had daarmee een belangrijk aandeel in de 4-3 zege van zijn ploeg. Achter Salah volgen Harry Kane en Pierre-Emerick Aubameyang met veertien doelpunten.



​Net als Salah waren Roberto Firmino en Sadio Mané ook trefzeker namens the Reds en zijn kwam op negen competitiedoelpunten deze jaargang. Callum Wilson vond zaterdag ook het net namens AFC Bournemouth, dat op eigen veld met 2-0 won van West Ham United.



​Paul Pogba en Marcus Rashford waren weer belangrijk voor Manchester United en maakten beiden hun achtste treffer van het seizoen, waar ook Gylfi Sigurdsson namens Everton zijn negende doelpunt maakte.

*Laatst bijgewerkt 19 januari