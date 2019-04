Topscorers Premier League 2018/19: Aubameyang stoomt op

Wie wordt er dit seizoen topscorer in de Premier League? Goal houdt je op de hoogte van de laatste stand van zaken.

De Premier League nadert de ontknoping en de spanning in de strijd om de Gouden Schoen - toegekend aan de topscorer van de competie - neemt toe.

-aanvaller Mohamed Salah kroonde zich vorig seizoen tot topscorer na zijn 32 doelpunten in zijn debuutseizoen. Harry Kane eindigde afgelopen seizoen op de tweede plek met twee doelpunten minder, gevolgd door nummer drie Sergio Agüero en Jamie Vardy die vierde werd.

Salah is dit seizoen in de race om de titel de prolongeren, maar de concurrentie is groot. Goal houdt je gedurende het seizoen op het hoogte van de laatste ontwikkelingen in de strijd om de titel van topscorer in de Premier League.

Topscorers Premier League 2018/19

Zijn doelpuntentotaal van vorige versie lijkt blijft buiten bereik, maar Salah kan zijn topscorerstitel evengoed prolongeren nu Sergio Agüero aan kop is stilgevallen bij . De Egyptenaar kwam dit weekend echter niet tot scoren namens Liverpool en -spits Pierre-Emerick Aubameyang heeft zich ook aan kop gemeld door zijn negentiende treffer van het seizoen aan te tekenen. Hij was de enige van de grote kanonnen die deze speelronde wist te scoren en bewees zichzelf daarmee een goede dienst, al verloor zijn ploeg wel belangrijke punten.

Iets lager op de topscorersranglijst toonde Jamie Vardy aan het scoren nog altijd niet verleerd te zijn. Hij maakte voor alweer zijn zestiende van het seizoen en daarmee staat hij stevig in de subtop. Bij waren dit weekend vier goals te bejubelen tegen en beide clubtopscorers, Gylfi Sigurdsson en Richarlison wisten het net eenmaal te vinden.

*Laatst bijgewerkt 22 april 2019.